Chelsea Valencia maçı kaç kaç bitti? Şampiyonlar Ligi H Grubu maçında Chelsea ile Valencia karşı karşıya geldi. Peki, Chelsea Valencia maçı kaç kaç bitti?

Şampiyonlar Ligi H Grubu maçında Chelsea ile Valencia karşı karşıya geldi. Peki, Chelsea Valencia maçı kaç kaç bitti? FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği maçta Chelsea ile Valencia karşı karşıya geldi. İşte, Chelsea Valencia maçının detayları. İlk yarı golsüz geçti İngiltere'de oynanan mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısı konuk ekip Valencia'nın ataklarıyla başladı. Valencia’yı galibiyete Rodrigo taşıdı Dakikalar 74'ü gösterirken Rodrigo takımı Valencia'yı 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca İspanyol ekibi deplasmandan 3 puanla dönen taraf oldu. H Grubu 2. hafta fikstürü! 2 Ekim Çarşamba 22.00 Valencia-Ajax 22.00 Lille OSC-Chelsea

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