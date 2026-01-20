  • İSTANBUL
Chelsea, Süper Lig'e gönderdiği yıldızı geri istiyor
Spor

Chelsea, Süper Lig’e gönderdiği yıldızı geri istiyor

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:
Chelsea, Süper Lig’e gönderdiği yıldızı geri istiyor

Premier Lig devi Chelsea, Fatih Karagümrük'e kiraladığı David Datro Fofana'yı geri çağırırken, 23 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle satmayı düşünüyor.

Chelsea, sezon başında Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'e kiraladığı David Datro Fofana'yı devre arasında geri çağırdı. İngiliz kulübü, genç futbolcu ile ilgili yeni bir karar aldı.

CHELSEA'DEN DEVRE ARASI HAMLESİ

Fatih Karagümrük'ün sezon başında Chelsea'den kiraladığı David Datro Fofana'nın kiralık sözleşmesi sona erdi. İngiliz ekibi, devre arası transfer döneminde 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna geri çağırdı.

 

BON SERVİSLE SATIŞ PLANI

Fabrizio Romano'nun haberine göre Chelsea, David Datro Fofana'yı yeniden kiralamak yerine bonservisiyle başka bir takıma göndermeyi planlıyor. Kulübün, futbolcu için gelecek teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

KARAGÜMRÜK PERFORMANSI

David Datro Fofana, Fatih Karagümrük formasıyla bu sezon 15 maçta görev aldı. Genç futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol kaydederek dikkat çekti.

