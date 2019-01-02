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Chelsea, Pulisic'i transfer etti

-İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Borussia Dortmund'dan Christian Pulisic'i kadrosuna kattı-Chelsea'nin 64 milyon avro bonservis ödeyeceği Pulisic, sezon sonuna kadar Borussia Dortmund'da kiralık oynayacak

02 Ocak 2019 Çarşamba 13:25
Chelsea, Pulisic'i transfer etti


BERLİN (AA) - İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, Almanya'nın Borussia Dortmund takımından Hırvat kökenli ABD'li futbolcu Christian Pulisic'i transfer etti.

Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Pulisic'in transferi için Chelsea ile 64 milyon avro bonservis karşılığı anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, Pulisic'in sezon sonuna kadar Borussia Dortmund'da kiralık oynayacağı, 2019-2020 sezonundan itibaren de Chelsea forması giyeceği kaydedildi.

Alman ekibinde sportif direktör Michael Zorc, Pulisic'in Premier Lig'de oynama hayali olduğunu, bundan dolayı Chelsea'nin sunduğu cazip teklifi kabul ettiklerini aktardı.

Borussia Dortmund'da 2015-2016 sezonundan itibaren A takım forması giymeye başlayan Pulisic, çıktığı 115 resmi maçta 15 gol atmayı başardı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 13:25
  1. Borussia Dortmund
  2. Chelsea
  3. Christian Pulisic
  4. Futbol
  5. transfer

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