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Spor Chelsea puanı kaç? Premier Lig'de Arsenal puanı kaç? Premier Lig puan durumu!
Spor

Chelsea puanı kaç? Premier Lig'de Arsenal puanı kaç? Premier Lig puan durumu!

İngiltere Premier Lig'de Londra derbisi heyecanı yaşandı. Chelsea evinde üç haftadır ardı ardına mağlup olarak evine dönen Arsenal’i konut etti. Futbolseverler Chelsea - Arsenal maç sonucu kaç, Chelsea - Arsenal maçı kazananı kim? Chelsea - Arsenal maç sonucu kim kazandı? sorularını sormakta. Peki Chelsea puanı kaç? Premier Lig'de Arsenal puan durumu ne? İşte Premier Lig puan durumu.

Yeniakit Publisher
2022-04-21 14:05:00 - 2022-04-21 14:06:09
Chelsea puanı kaç? Premier Lig'de Arsenal puanı kaç? Premier Lig puan durumu!

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında Chelsea ile Arsenal karşı karşıya geldi. Stamford Bridge'de oynanan mücadeleyi Arsenal 4-2'lik skorla kazandı ve 3 maç aradan sonra 3 puan aldı.

Chelsea puanı kaç? Premier Lig'de Arsenal’in kaç puanı var?

Premier Lig'de 3 maç aradan sonra galip gelen Arsenal, puanını puanını 57'ye yükseltirken, Chelsea ise 62 puanda kaldı. Chelsea, Premier Lig'in 34. haftasında West Ham United ile 24 Nisan Pazar günü saat 16:00'da karşı karşıya gelecek.

Premier Lig puan durumu

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