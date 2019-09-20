Chelsea Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında iki dev kulüp Liverpool ve Chelsea karşı karşıya gelecek. Bu dev mücadele öncesi karşılaşmaya ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki,Chelsea Liverpool maçı ne zaman saat kaçta? Chelsea Liverpool maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...20 Eylül 2019 Cuma 22:22
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında iki dev kulüp Liverpool ve Chelsea karşı karşıya gelecek. Bu dev mücadele öncesi karşılaşmaya ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Chelsea Liverpool maçı ne zaman saat kaçta? Chelsea Liverpool maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte karşılaşmaya ilişkin detaylar...
Chelsea Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Chelsea Liverpool maçı 22 Eylül 2019 Pazar günü saat 18:30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak.
Premier Lig'de haftanın fikstürü
20 Eylül Cuma 22:00 Southampton Bournemouth
21 Eylül Cumartesi 14:30 Leicester City - Tottenham Hotspur
21 Eylül Cumartesi 17:00 Burnley - Norwich
21 Eylül Cumartesi 17:00 Everton - Sheffield United
21 Eylül Cumartesi 17:00 Manchester City - Watford
21 Eylül Cumartesi 19:30 Newcastle United - Brighton & Hove Albion
22 Eylül Pazar 16:00 Crystal Palace - Wolverhampton
22 Eylül Pazar 16:00 West Ham United - Manchester United
22 Eylül Pazar 18:30 Arsenal - Aston Villa
Chelsea Liverpool istatistikler
Liverpool ligdeki beş haftada 5 galibiyet alarak, 15 puanla lider konumda...
Chelsea ise 2 galibiyet 2 beraberlik 1 mağlubiyet ile 8 puanla 6'ıncı sırada yer alıyor.
İki takım arasında oynanan maçlarda Liverpool'un 72, Chelsea'nin de 59 galibiyeti bulunuyor.
42 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Chelsea sahasında oynanan maçlarda ise 44 kez mutlu sona ulaşırken, 22 karşılaşmayı Kırmızılar kazandı, 20 mücadele beraberlikle tamamlandı.
Liverpool ile oynadığı son dokuz Premier Lig maçının sadece birini kazanan Chelsea, tek galibiyetini Mayıs 2018'de aldı.
Öte yandan Premier Lig'de çıktığı son 22 maçı kaybetmeyen Liverpool, kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisini yaşıyor.
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