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Chelsea için öyle bir rakam talep ediyor ki...

Spor dünyasının en pahalı kulüp satışı için teklif edilen miktarı geri çevirenAbramovich, Chelsea’nin satışı için 3 milyar sterlin (24 milyar 200 milyon TL) istemeye karar verdi.

25 Eylül 2018 Salı 16:59
Chelsea için öyle bir rakam talep ediyor ki...

Chelsea Kulübü’nün sahibi Roman Abramovich’in kulübü satacağı rakam belli oldu. Satış sürecinde yer alan ismi açıklanmayan bir yetkilinin aktardığı bilgiye göre Rus işadamı kulübü 3 milyar sterline (24 milyar 200 milyon TL) satmaya karar verdi. 

14 milyarı beğenmedi

İngiltere’nin dev ekibinin bir çok talibi bulunduğu aktarılırken, şu ana kadar bu rakamın sunulmadığı ifade edildi. Satın alma için 2.3 milyar dolarlık (14 milyar TL) bir teklif geldiği ancak bu teklifin Abramovich tarafından reddedildiği belirtildi. Bu rakama satılmış olsaydı, bir spor takımının dünyadaki rekor satışı olacaktı.

140 milyon sterline almıştı

Rus milyarder İngiliz ekibini iflasın kıyısındayken 2003’te 140 milyon sterline (1 milyar 130 bin TL) almıştı. Abramovich satın aldığında 1955’ten beri şampiyonluk yaşamayan Londra ekibi o tarihten sonra 5 lig şampiyonluğu yaşadı, 5 FA Cup kazandı, 1 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu, 1 kez de Avrupa Ligi şampiyonu oldu.    

KAYNAK: MİLLİYET

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 16:59
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