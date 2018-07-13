Chelsea ayrılığı resmen açıkladı!

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim, 2016 yazından beri takımı çalıştıran ve bir sezon daha sözleşmesi bulunan 48 yaşındaki Conte ile çalışmama kararı aldı.

2016-17 sezonunda Conte yönetiminde Premier Lig şampiyonluğuna ulaşan Chelsea, İngiltere Federasyon Kupası'nı kazandığı geçen sezon ise ligi 5. bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılamamıştı.