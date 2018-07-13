Chelsea ayrılığı resmen açıkladı!
Chelsea, İtalyan teknik direktör Antonio Conte ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.13 Temmuz 2018 Cuma 14:22
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim, 2016 yazından beri takımı çalıştıran ve bir sezon daha sözleşmesi bulunan 48 yaşındaki Conte ile çalışmama kararı aldı.
2016-17 sezonunda Conte yönetiminde Premier Lig şampiyonluğuna ulaşan Chelsea, İngiltere Federasyon Kupası'nı kazandığı geçen sezon ise ligi 5. bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılamamıştı.
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