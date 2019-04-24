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Chebake: “Bizim için final değerinde”

Evkur Yeni Malatyaspor’un sağ bek oyuncusu Issam Chebake, Galatasaray ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının kendileri için final niteliğinde olduğunu söyledi.

24 Nisan 2019 Çarşamba 14:06
Chebake: “Bizim için final değerinde”

Evkur Yeni Malatyaspor’un sağ bek oyuncusu Issam Chebake, Galatasaray ile oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının kendileri için final niteliğinde olduğunu söyledi.


Orduzu Pınarbaşı Tesisleri’nde gazetecilere açıklamada bulunan Chebake, Trabzonspor karşılaşmasında çok agresif olmadıklarını ifade etti. Fas asıllı oyuncu, Trabzonspor karşısına galibiyet için çıktıklarını kaydederek, "3 puanı Malatya’ya getirmek istiyorduk ama olmadı. Ufak detaylar bazen maçı çözebiliyor. Genel olarak agresif olmadığımız için 3 puanı alamadık" dedi.



“Bütün şehri arkamıza alacağız”


Chebake, Galatasaray ile yarın oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçına ilişkin, "Bizim için bu sezonun en önemli maçı olacak. Bu bizim finalimiz. Bütün şehri arkamıza alacağız. Sezonun bu ikinci bölümünü belki de şehrimize ve taraftarlarımıza affettirebileceğiz. Çok iyi hazırlandık ve konsantre olduk. Bizim için final değerinde. O bilinçle maça çıkıp, bütün ne varsa sahada performans olarak göstereceğiz" değerlendirmesinde bulundu.



“2021’e kadar sözleşmem var”


Tecrübeli sağ bek, Evkur Yeni Malatyaspor’daki geleceğine ilişkin ise, "Öncelikle şimdi konuşulacak zaman değil. 2021’e kadar sözleşmem var ama bizim için değerli olan Galatasaray ile oynayacağımız maç. O maçı alarak bazı şeyleri affettirmeye çalışacağız. Yeni Malatyaspor’da çok mutluyum. Buradan gitme gibi bir düşüncem şu an yok. Galatasaray maçını alıp, sezonu da bitirdikten sonra gerekirse oturulur, konuşulur. Güzel bir şey varsa anlaşılır" açıklamasını yaptı.

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Haber Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 14:06
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