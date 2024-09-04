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Teknoloji Chat GPT Allah'a inanıyor
Teknoloji

Chat GPT Allah'a inanıyor

Yeniakit Publisher
2024-09-04 07:49:00 - 2024-09-04 07:52:44
Chat GPT Allah'a inanıyor

Lilly Jay isimli Amerikalı kadın, Chat GPT uygulamasına dinle ilgili bazı sorular sordu ve aldığı cevaplar gündem oldu.

Yapay zeka yazılımına çeşitli sorular sorarak onun bazı tartışmalı konulardaki yorumunu merak eden bir sosyal medya kullanıcısı, evrenin yaratılışı hakkında Chat GPT'nin verdiği cevap ile gündeme geldi.

Lilly Jay isimli Amerikalı kadın Chat GPT uygulamasına dinle ilgili çeşitli sorular soruyor.

Chat GPT, Jay'in talep ettiği şekilde eldeki tüm mevcut bilimsel verileri inceleyerek evrenin tesadüfler sonucunda bu hale gelemeyeceğini, bu kusursuz düzenin ancak bir üst aklın eseri olabileceği sonucuna vardı.

Chat GPT Lilly Jay'in bir diğer sorusuna ise sadece İncil'i referans alarak Hz. İsa'nın yaratıcı değil, bir peygamber olduğuna kanaat getirdiği şeklinde bir cevap verdi.

Yapay Zeka'dan verim alabilmek için soruyu doğru sormak, kaynak hedefini ve sınırlamaları doğru belirlemek gerekiyor.

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