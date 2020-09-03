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Gündem Charlie Hebdo’dan şeytanlık
Gündem

Charlie Hebdo’dan şeytanlık

2015 yılında düzenlenen Charlie Hebdo saldırısıyla ilgili dava dün Paris’te başladı. Provokatif yayınlarıyla tanınan sözde mizah Fransız karikatür dergisi Charlie Hebdo Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) alçak karikatürlerini yeniden yayınlayacağını duyurdu. Charlie Hebdo’dan yapılan küstah açıklama STK temsilcileri tarafından tepkiyle karşılandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 10:45:00 -
Charlie Hebdo’dan şeytanlık

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Böyle bir dönemde Charlie Hebdo Dergisi’nin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) ile ilgili karikatürleri yeniden yayınlama kararı almasının provokatif bir karar olduğunu belirten ​Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, “Merhamet ve sevgi dini İslam’ın terör dini, Müslümanların ise terörist gibi gösterilmeye çalışılması, Peygamber Efendimize karikatürle hakaret edilmesi Müslümanları rencide etmeyi, tahrik etmeyi hedefleyen girişimlerdir.

İslamafobiyi tetiklemek istiyorlar!

Hz. Muhammed’e (SAV) yapılan hakaret bütün Müslümanlara ve onların kutsalına yapılmış bir hakarettir ve bizlerin bu hakaretler karşısında sessiz kalmasını beklemek ne ifade, ne basın özgürlüğü ile anlatılabilecek bir durumdur. Kimse bir başkasının kutsalına, inançlarına hakaret edip basın özgürlüğüne ifade özgürlüğüne sığınamaz. Son gelişmeler de gösteriyor ki birileri yine Avrupa’da İslamafobiyi tetiklemek istiyor. Ancak şu bilinmelidir ki Peygamber Efendimize (SAV) değerlerimize yapılan hakaretler karşısında hiçbir Müslüman sessiz kalmayacaktır” ifadelerini kullandı.

İç karışıklık çıksın isteniyor!

Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal da, “2015 yılında da aynı hadsizliği yapmışlardı. Bu tür şeyler dün oldu, bugün oldu yarın da olacaktır. Dünyadaki bir İslam düşmanlığını körüklemek. Bu kanalla Müslümanları harekete geçirebilmek ve iç karışıklıklar çıkarabilmek. İnsanların birbirine özellikle Avrupa’daki birlikte yaşayan musevisi, hristiyanı, akla ne geliyorsa o ülkelere zarar vermek. Avrupa ülkeleri bu duruma tepki koyması lazım” görüşünü kaydetti. 

Diva-Sen Genel Başkanı Mustafa Çopursuz ise, “Derginin yayınlama kararını almalarının art niyetli ve kışkırtma niyetiyle yapılan bir iş olarak görüyorum. Özellikle Müslüman kesimin kanlarının dökülmesinin devamını istediklerinden dolayı böyle bir girişimde bulundular” şeklinde konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

Şener

Yapabileceğimiz ne varsa yapalım. Susmaktansa bir iki kelam edelim en asgarisinden.
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eserbey

İSLAM ALEMİ NEREDE
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