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Aktüel Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı
Aktüel

Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yayın dolayısıyla Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında resen soruşturma başlattı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 12:40:08 -
Charlie Hebdo dergisi yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik yayın dolayısıyla Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun yetkilileri hakkında resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Charlie Hebdo isimli derginin yetkilileri hakkında Türk Ceza Kanunu 12, 13 ve 299'uncu maddeleri gereğince Cumhurbaşkanına hakaret suçundan resen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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