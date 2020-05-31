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Spor

Championship'te 10 kişide koronavirüs bulundu

İngiltere Futbol Ligi (EFL), sekiz Championship kulübünde 10 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 01:26:00 -
Championship'te 10 kişide koronavirüs bulundu

İngiltere Futbol Ligi (EFL) tarafından yapılan açıklamada, 28-29 Mayıs'ta Championship'te yer alan 24 takımın futbolcu ve kulüp çalışanlarına toplam bin 58 test yapıldığı, 8 ayrı kulüpte 10 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs tespit edilen kişilerin kendilerini karantinaya aldığı, test sonucu negatif çıkan oyuncuların ise antrenmanlara devam edebileceği ifade edildi.

EFL daha önce 7 kişinin testlerinin pozitif çıktığını açıklamıştı.

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