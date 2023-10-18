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Siyaset ÇGD ve TGS'den İP'li Akşener'e kınama!
Siyaset

ÇGD ve TGS'den İP'li Akşener'e kınama!

Yeniakit Publisher
2023-10-18 22:46:00 -

Sinan Aygün ile buluşmalarına ilişkin soruyu soran gazeteciye fırça atan Meral Akşener'e, Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden kınama geldi.

TBMM'de bir gazeteci, İP Genel Başkanı Meral Akşener'e, Sinan Aygün ile gizli buluşmasını sordu.

İP'li Akşener gazeteciye fırça atarak, "Sizden izin almadığım için özür dilerim" dedi. Akşener gazeteciye meslektaşlarının yanında fırça attıktan sonra söylene söylene oradan uzaklaştı.

Seçim sürecinde Akşener'i destekleyen ÇGD, TGS gibi kurumlar bugün Akşener'i kınar hale geldi.

ÇGD Ankara Şubesi İP'li Akşener'in basın mensubuna yönelik tavrına tepki gösterdi.

Derneğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Siyasetçilerin görevi gazetecilere had bildirmek değildir! Gazetecilerin soru sormasını, kendi siyasi manevraları uğruna engellemeye çalışan parti liderlerine gazetecilerin kamuoyu adına soru sorduğunu tekrar hatırlatıyoruz" denildi.
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TGS Ankara Şubesi de Akşener'in tavrına ilişkin olarak, "Gazetecilerin görevidir soru sormak. Kendileri değil, kamu yararı için... Ve yine kamu adına, siyasetçilerden beklenen ise sorulara yanıt vermektir. Cevap vermeyi nezaketsizlikle reddetmek soruyu, haberi, gazeteciyi hedef göstermenin bir türüdür. Vazgeçin!" ifadelerini kullandı.

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