Cezmi Yurtsever'den yeniakit.com.tr'de Ayasofya açıklaması: Mustafa Kemal'i aldattılar
Tarihçi Yazar Cezmi Yurtsever, yeniakit.com.tr'de Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasına yönelik soruları değerlendiriyor.
Tarihçi Yazar Cezmi Yurtsever, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde Mehmet Özmen’in Ayasofya’nın yeniden camii olarak ibadete açılmasına yönelik sorularını cevaplıyor.
Cezmi Yurtsever'in açıklamalarından satırbaşları:
Mustafa Kemal Nobel ödülü almak için Ayasofya'yı müzeye çevirdi. Bunu oylamaya sunduğunda çevresindekiler 'şak şak' diye alkışladı.
Ayasofya açıldığında kaos filan olmaz. Bence tarihsel olarak baktığımızda Atatürk'ü yanılttılar. Yanlış yaptı. Atatürk'ü aldatttılar. Nobel aldırmak için bunu yaptılar.