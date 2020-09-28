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Ekonomi Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 1 Ekim'de Türkiye'ye ulaşacak
Ekonomi

Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 1 Ekim'de Türkiye'ye ulaşacak

Yeniakit Publisher
2020-09-28 11:45:43 -
Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 1 Ekim'de Türkiye'ye ulaşacak

ANKARA (AA) - Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Tessala" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 1 Ekim'de Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 24 Eylül'de Cezayir'den ayrılan LNG gemisi Tunus açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli geminin, 1 Ekim'de Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Cezayir bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.

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