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Aktüel

Cezayir'den getirilen 101 kişi Adıyaman'da yurtlara yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-10 20:49:18 -
Cezayir'den getirilen 101 kişi Adıyaman'da yurtlara yerleştirildi

ADIYAMAN (AA) - Cezayir'den, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Adıyaman'a getirilen 9'u yabancı uyruklu 101 işçi, öğrenci yurduna yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla 101 işçi, Cezayir'den kalkan uçakla Adıyaman Havalimanı'na getirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen işçiler, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde, yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslerle kent merkezine getirilerek, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Safvan Bin Muattal Yurdu'na yerleştirildi.

Polis ekipleri, binaların çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Yurtlarda 14 gün gözlem altında tutulacak işçilerin her türlü ihtiyacını, Adıyaman Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay karşılayacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Misafirlerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Karantina süresi bittiğinde misafirlerimizi memleketlerine göndereceğiz." dedi.

İşçilerden Sevda Çalışkener, Cezayir'deki evinde de karantina altında tutulduklarını belirterek, "Hiçbir sıkıntı olmadan eşimle Türkiye'ye geldik. Burada yurtlarda 14 gün karantina altında tutulacağız." diye konuştu.

Oykan Bulut ise Türkiye'de çok iyi karşılandıklarını vurgulayarak, "14 gün Adıyaman'daki yurtlarda karantinada olacağız." ifadelerini kullandı.

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