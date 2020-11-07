  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cezayir'de orman yangınında 2 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Cezayir'de orman yangınında 2 kişi hayatını kaybetti

Cezayir'in Vehran, Eş-Şelef, Buleyde ve Tibaze kentlerinde çıkan orman yangınlarına Cezayir sivil savunma ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi

Yeniakit Publisher
2020-11-07 13:56:18 -
Cezayir'de orman yangınında 2 kişi hayatını kaybetti

CEZAYİR (AA) - Cezayir'in farklı illerinde çıkan orman yangınlarında 2 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 10 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Cezayir resmi televizyon kanalının haberinde, Vehran, Eş-Şelef, Buleyde ve Tibaze kentlerinde çıkan orman yangınlara Cezayir sivil savunma ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.

Cezayir Sivil Savunma İdaresinden yapılan yazılı açıklamada da, Tibaze kentinin kırsalındaki orman yangınında 2 kişinin hayatını kaybettiği, dumandan etkilenen 10 kişinin de tahliye edildiği ve hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, yangının evlerine yaklaştığı üç ailenin de tahliye edilerek hükümetin tahsis ettiği çadırlara yerleştirildiği kaydedildi.

Tibaze kenti dışında çıkan yangınlardaki hasarla ilgili bilgi verilmeyen açıklamada, yangıların çıkma nedeni de belirtilmedi.

Cezayir'de temmuz ayında birçok orman yangını çıkmış, Cezayir yönetimi yangınların çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu. Başbakan Abdulaziz Cerrad da yaptığı basın açıklamasında söz konusu yangınların kasıtlı çıkarıldığını belirtmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Kapukaya Hoca Müslümanları uyardı: Bunu yapan insanlar lanetlenmiştir
Gündem

Mehmet Kapukaya Hoca Müslümanları uyardı: Bunu yapan insanlar lanetlenmiştir

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Din İşleri Yüksek Kurulu eski üyesi Mehmet Kapukaya Hoca, bir kimseye iftira atmanın İslam'a göre hükmünü anlattı..
Gündem

"Tüm emperyalistler neden Erdoğan'a karşı?"

Baran dergisi yazarı Çakal Carlos, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Carlos, emperyalistlerin Erdoğan'a karşı olmasına değinirken F..
Azerbaycan müjdeyi dünyaya duyurdu
Dünya

Azerbaycan müjdeyi dünyaya duyurdu

İşgali Ermenistan'a karşı başlattığı askeri operasyonu başarılı bir şekilde sürdüren Azerbaycan ordusu, 16 köyü daha kurtardı...
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay