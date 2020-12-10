Cezayir'de Kovid-19 salgınında ikinci dalga sebebiyle hastanelerin kapasitesi tartışılıyor

CEZAYİR (AA) - HASSAN CİBRİL - Cezayir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalgada hasta sayısı hızlı bir şekilde yukarıya tırmanırken Cezayir hükümetinin, hastanelerde oksijen yetersizliği yaşanmasına ve solunum cihazlarının yüksek fiyatlardan satılmasına çözüm için güvenceler vermesine rağmen mevcut durum sosyal medya kullanıcıları tarafından "felaket" olarak nitelendirildi.

Cezayir'de ekim ayından bu yana günlük vaka sayısında daha önce görülmemiş büyük bir artış yaşanıyor. Ülkede koronavirüsün ortaya çıkmasından beri günlük bin vaka sınırı ilk defa 17 Ekim'de aşılmıştı.

Aralık ayının başına kadar Cezayir'de 83 bin 199 vaka görülürken, ülkede virüs sebebiyle 2 bin 431 kişi hayatını kaybetti. Şubat ayından bugüne kadar 53 bin 809 kişi iyileşti.

Ülkede vaka sayılarındaki hızlı artışın ardından Cezayir'deki sağlık sektörünün bu baskıyla mücadele edip edemeyeceği tartışılmaya başlandı.

- Hükümet güvence veriyor: "İmkanlarımız mevcut"

Sağlık Bakanı, Kovid-19 hastalarına hastanelerde yer bulmak için sosyal medya platformlarında yardım talep eden paylaşımların yapılması üzerine kasım ayında güven veren açıklamalarda bulundu.

Cezayir Sağlık Bakanı Abdurrahman bin Buzeyd, 22 Kasım'da yaptığı açıklamada, ülkede salgın tablosunun endişe verici olduğunu ve ikinci dalganın yaşandığını söyledi.

Buzeyd Cezayir hükümet radyosuna verdiği röportajda, "Kovid-19 hastalarını tedavi eden hastanelerdeki yatak sayısı yeterli. Şu an için sahra hastaneleri açmamızı gerektirecek bir durum yok." dedi.

Bakan Buzeyd, hastanelerde 18 bin normal yatak, 1500 de yoğun bakım yatağı bulunduğunu söyleyerek, ülkede toplamda 7 bin 800 hastanın tedavi gördüğünü ve toplam kapasitenin sadece yüzde 42'sinin dolu olduğunu belirtti.

Cezayir Sağlık bakanı geçtiğimiz günlerde ayrıca, aşı konusunda görüşmelerin sürdüğünü, anlaşma sonrası hızlıca aşılamaya geçileceğini söyledi.

- Günlük 320 bin litre oksijen üretiliyor

Cezayir İlaç Sanayii Genel Sekreteri Lutfi Bin Bahmed, geçtiğimiz ayın 20'sinde, yerli ve yabancı 3 firmanın günlük 320 bin litre oksijen ürettiğini açıkladı.

Oksijen eksikliği konusunda hükümetin daha gür sesle eleştirilmesinden sonra konuşan Bahmed, "Günlük oksijen miktarı büyük ölçüde tatmin edici. Kısa bir süre içinde ek olarak iki şirket daha oksijen üretimine başlayacak." dedi.

Cezayir meclisindeki milletvekilleri, Cicel kentinde Kovid-19 vakalarının büyük bir artış göstermesi üzerine, Sağlık Bakanını bölgede oksijen eksikliği yaşandığı gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tuttu.

Milletvekilleri Cicel vilayetinde oksijen eksikliği sebebiyle hastaların hayatını kaybettiğini söyleyerek, bu durumu "felaket" olarak nitelendirdi.

Ayrıca geçen ay, ülkenin doğusundaki Mesile kentinde ise gönüllü vatandaşlar bir hastaneye büyük bir oksijen deposu aldı.

Cezayir Doktorlar Sendikası Başkanı ve Kovid-19 İzleme ve Bilim Kurulu üyesi Bukat Burkani, AA'ya yaptığı açıklamada, özellikle kuzey şehirlerindeki bazı hastanelerin Kovid-19 hastalarına özel bölümlerinde büyük bir baskı olduğunu doğruladı.

Olumlu bir gelişme olarak günlük vaka sayılarında düşüş yaşandığını belirten Burkani, "Vaka sayılarının hızla yükselmesi bazı hastaneler üzerinde ciddi baskı oluşturdu. Bu sebeple vatandaşlar da yardım için sosyal medya sitelerinde paylaşımlarda bulunmaya başladı." dedi.

- Solunum cihazı fiyatları ikiye katlandı

Hastanelerin yetersiz kaldığını düşünen vatandaşlar evlerine solunum cihazı almak gibi bir yolu tercih etti. Talebin artmasıyla yetersiz kalan solunum cihazlarının fiyatları Cezayir'de geçtiğimiz ay yüzde 100 artış gösterdi. Eylül ayında 940 dolar olan 10 litrelik solunum cihazı fiyatları 2 bin dolara kadar yükseldi.

Bazı Cezayirliler sahip olduğu solunum cihazlarını sosyal medya aracılığıyla kiraya verirken bazıları da kiralamak için aynı mecrada solunum cihazı arıyor.

AA muhabirine konuşan Cezayir Tüketici Koruma Kurumu Başkanı Mustafa Zubdi koronavirüs tedavisi için kullanılan tıbbi ve yarı tıbbi ekipmanların pazarlanmasında büyük bir artış görüldüğünü söyledi.

"Hastanelere gitmek yerine kendi evinde tedavi olmayı tercih eden koronavirüs hastalarının talebi sebebiyle solunum cihazı fiyatlarında artış yaşandı." diye konuşan Zubdi, Tüketici Koruma Kurumunun ithalatçılarla irtibata geçtiğini söyleyerek, toptan satış fiyatında bir artış olmadığını ama perakende satışta yükseliş olduğunu ifade etti.



