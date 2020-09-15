Cezayir'de gazeteci Dararni hakkındaki hapis cezası 2 yıla indirildi

CEZAYİR (AA) - Cezayir mahkemesi, "ulusal birliğe zarar verdiği" gerekçesiyle hakkında 3 yıl hapis cezası verilen gazeteci Halid Dararni'nin cezasını 2 yıla indirdi.

Cezayir Yargı Konseyi, bugün görülen temyiz duruşmasında, Fransız "TV5 MONDE" kanalında muhabir olarak çalışan gazeteci Dararni (40) hakkında "ulusal birliğe zarar verme" ve "gösterilere teşvik etme" suçlamasıyla daha önce verilen 3 hapis cezasının 2 yıla düşürülmesi kararı verdi.

Temyiz duruşmasının ardından Cezayir İnsan Hakları Savunma Birliği (LADDH) ve Uluslararası Af Örgütü'nün Cezayir ofisi birer açıklama yaptı.

LADDH, söz konusu kararı "diktatörlük düşüyor" şeklinde değerlendirdi.

Uluslararası Af Örgütü dün Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'a gazeteci Dararni'nin serbest bırakılması için müdahil olması çağrısında bulunmuştu.



Başkent Cezayir'deki Sidi Muhammed Mahkemesi'nin 10 Ağustos'ta verdiği ilk kararda, Cezayirli gazeteci 3 yıl hapse mahkum edilmiş, savunma heyeti ise karara itiraz ederek davayı üst mahkemeye taşımıştı.

Yargı Konseyi de geçen hafta gerçekleştirdiği temyiz duruşmasında nihai kararın açıklanmasını bugüne ertelemişti. Bugünkü kararın da nihai karar olmadığı ifade ediliyor.

Fransız "TV5 MONDE" kanalında muhabir olarak çalışan Dararni, mart ayında, "Hirak" olarak adlandırılan kitlesel halk hareketi sırasında "ulusal birliğe zarar verme" ve "gösterilere teşvik etme" iddiasıyla tutuklanmıştı.

Suçlamaları kabul etmeyen Dararni ise "Hirak" gösterileri sırasında gazetecilik görevini herhangi bir kışkırtma yapmadan yerine getirdiğini ifade etmişti.

Cezayir'de 22 Şubat 2019'da "Hirak" yani "Halk Hareketi" olarak adlandırılan, ordunun müdahalesiyle eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı istifaya götüren kitlesel halk hareketi, seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un başa geçmesinden sonra da gösterilerle devam etmişti. Halk Hareketi, Cumhurbaşkanı'ndan eski rejim kadrolarının tamamen görevden alınmasını istiyor.