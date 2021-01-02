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Aktüel Cezayir'de düzensiz göçmen olduğu düşünülen 7 kişinin cesedi kıyıya vurdu
Aktüel

Cezayir'de düzensiz göçmen olduğu düşünülen 7 kişinin cesedi kıyıya vurdu

Yeniakit Publisher
2021-01-02 22:53:58 -
Cezayir'de düzensiz göçmen olduğu düşünülen 7 kişinin cesedi kıyıya vurdu

CEZAYİR (AA) - Cezayir'in Mostaganem kenti sahilinde düzensiz göçmen olduğu düşünülen 7 kişinin cesedi bulundu.

Mostaganem Sivil Savunma İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, kentteki Üç Kardeş plajında 7 kişinin cesedinin kıyıya vurduğu belirtildi.

Cesetlerden 4'ünün 16-30 yaşlarında kadınlara ait olduğu ifade edilen açıklamada, uyruklarının henüz belirlenemediği ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Öte yandan yerel medyada, sivil savunma ekiplerinin, Mostaganem sahilinde yarısı parçalanmış bir tekne bulduğu, kıyıya vuran cesetlerin bu tekneyle Avrupa'ya gitmeye çalışan düzensiz göçmenlere ait olabileceği haberleri yer aldı.

Cezayir'in sahil kenti Mostaganem, düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişte önemli bir çıkış noktası olarak kullanılıyor.

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