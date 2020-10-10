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Dünya Cezayir'de doğal gaz patladı! Ölü ve yaralılar var
Dünya

Cezayir'de doğal gaz patladı! Ölü ve yaralılar var

Cezayir’in El Bayadh eyaletinde bir evde doğal gaz hattında patlama meydana geldi. Patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-10 22:02:00 -

Cezayir’in El Bayadh eyaletinde bir evde doğal gaz hattında meydana gelen patlama nedeniyle 5 kişi hayatını kaybederken 16 kişi de yaralandı. Bu arada iki ev çökerken çok sayıda binada hasar oluştu.

Enkaz altında kalanlar için arama sürüyor

Cezayir’in El Bayadh eyaletine bağlı Rogassa ilçesinde bulunan bir evde doğal gaz hattında patlama meydana geldi.

Sivil Koruma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Müdürlük, patlamanın etkisiyle 2 evin çöktüğünü, çevrede bulunan 6 binanın ve bazı araçların da hasar gördüğünü belirtti. Koruma Müdürlüğü, ekiplerin enkaz altında kalanları aramaya devam ettiğini açıkladı.

Soruşturma başlatıldı

Cezayir Devlet Başkanı Abdelmadjid Tebboune, mağdurların ailelerine taziyelerini sunarak, Sağlık, Ulaştırma ve Enerji bakanlarının olay yerine gitmeleri talimatını verdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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