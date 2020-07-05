  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Cezayir'de 4 bin 700 mahkuma Cumhurbaşkanlığı affı

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Bağımsızlık Bayramı dolayısıyla 4 bin 700'den fazla mahkumu affetti.

Yeniakit Publisher
2020-07-05 05:11:00 -
Cezayir'de 4 bin 700 mahkuma Cumhurbaşkanlığı affı

Cezayir Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 6 aylık hapse mahkum olan ya da bu süre kadar cezası kalanların affedildiği belirtildi.

Açıklamada, terör suçları, adam öldürme, casusluk, kamu malları hırsızlığı, uyuşturucu kaçakçılığı ve ticareti suçlarından mahkum ya da suçlananların af kararından faydalanamayacağı kaydedildi.

Hapisanedeki 4 bin 700'den fazla mahkumun bundan yararalanacağı belirtilirken, karardan eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'yı koltuğundan eden gösteriler sırasında tutuklanan aktivistlerin de faydalanıp faydalanmayacağı bilinmiyor.

Cumhurbaşkanı Tebbun, geçen şubatta aldığı iki af kararıyla 10 bin kadar mahkumun serbest bırakılmasını sağlamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Adem Aynak

Bir sonraki Cumhurbaşkanımızın yapacagi icraat.
  • Yanıtla
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı