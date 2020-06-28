Cezayir, Yemen ve Fas'ta Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Cezayir'de 897'ye, Yemen'de 302'ye, Fas'ta 221'e yükseldi.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 5 kişinin hayatını kaybettiği, 305 kişinin enfekte olduğu, 169 kişinin iyileştiği belirtildi.

Can kaybının 897'ye, vakaların 13 bin 273'e, iyileşenlerin 9 bin 371'e yükseldiği aktarılan açıklamada, bugünkü vaka sayısının, Cezayir'de virüsün ortaya çıktığı tarihten bu yana en yüksek rakam olduğu kaydedildi.

- Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan açıklamada, 6 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 15 kişinin enfekte olduğu, 13 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 302'ye, vakaların 1118'e, iyileşenlerin 430'a çıktığı ifade edildi.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 175 kişinin enfekte olduğu, 17 kişinin sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Açıklamada, ölü sayısının 221'e, vakaların 12 bin 52'ye, iyileşenlerin de 8 bin 740'a yükseldiği bilgisi paylaşıldı.