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Cezayir medyası: “İstifa etmeye hazırlanıyor”

Cezayir medyası, Cumhurbaşkanı Abdelaziz Bouteflika’nın bu hafta istifa edeceğini yazdı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 10:59
Cezayir medyası: “İstifa etmeye hazırlanıyor”

Cezayir medyası, Cumhurbaşkanı Abdelaziz Bouteflika’nın bu hafta istifa edeceğini yazdı.


Cezayir’de mevcut Cumhurbaşkanı Abdelaziz Bouteflika’nın istifasını talep edenlerin haftalardır süren protestolarının ardından yerel medya yeni bir iddia ortaya attı. Ennahar ve El Bilad kanalları, Bouteflika’nın bu hafta istifaedebileceğini iddia etti. Ennahar, Bouteflika’nın Cumhurbaşkanlığı makamının boşaltılmasını öngören Anayasanın 102.maddesi uyarınca istifa etmeye hazırlandığını savundu.


Cezayir medyasının iddiası, Cezayir Genelkurmay Başkanı Ahmed Gaid Salah’ın Anayasa Konseyi’nden, Cumhurbaşkanlığı makamının boşaltılmasını öngören Anayasanın 102’nci maddesini uygulamaya koyması çağrısını yinelemesinin ardından geldi. Yerel medyanın iddialarının aksine devlet medyasından benzer bir açıklama gelmedi.



Bakanlar değiştirildi


Yerel medyanın iddialarından saatler önce Bouteflika’nın bazı bakanlıklarda değişikliğe gitmesi iddiaları güçlendirdi. Devlet televizyonu, 27 bakanın 21’inin değiştirildiğini açıkladı. Noureddine Bedoui’nin başbakanlığa devam edeceği hükümette Merkez Başkanı Mohamed Loukal Maliye Bakanı, Mohamed Arkab Enerji Bakanı olarak görevlendirildi. Birleşmiş Milletler eski elçisi Sabri Boukadoum Dışişleri Bakanı olurken, Hassane Rabhi İletişim Bakanlığı görevine getirildi.

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Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 10:59
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