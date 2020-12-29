  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cezayir, "Mali'de rehine anlaşmasıyla teröristlerin aldığı fidyenin bir kısmına" el koydu
Aktüel

Cezayir, "Mali'de rehine anlaşmasıyla teröristlerin aldığı fidyenin bir kısmına" el koydu

Yeniakit Publisher
2020-12-29 10:01:51 -
Cezayir, "Mali'de rehine anlaşmasıyla teröristlerin aldığı fidyenin bir kısmına" el koydu

CEZAYİR (AA) - Cezayir Savunma Bakanlığı, Batılı rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Mali'deki terör gruplarına batı ülkeleri tarafından ekim ayında verilen fidye parasının bir kısımına yaptığı baskında el koyduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yakalanan bir sanığın verdiği ifadeler doğrultusunda ülkenin doğusundaki Cilel vilayetinde terör örgütü noktalarına baskınlar düzenlendiği belirtildi. Baskınlarda, çok sayıda aranan kişinin yanı sıra 80 bin avro ele geçirildiği, söz konusu meblağın Mali'de batılı rehinelerin serbest bırakılması karşılığında ödeme yapılacak fidyeye ait olduğu paylaşıldı.

Cezayir, Ekim ayında Mali'de 3 Avrupalı (1 Fransız ve 2 İtalyan) ile 1 Mali vatandaşının serbest bırakılması karşılığında Nusret'ul İslam adlı terör örgütüne fidye ödendiği ve Mali'deki terör örgütü mahkumlarının serbest bırakıldığı iddiasıyla Avrupa ülkelerine ve özellikle de Fransa'ya tepki göstermişti.

Cezayir’den olaya dair Savunma Bakanlığı tarafından bu dönemde yapılan açıklamada, "yurtdışından tarafların müzakereler yürüterek varılan anlaşma sonucunda, üç Avrupalı rehinenin serbest bırakılması karşılığında 200'den fazla teröristin salıverildiği ve terörist gruplara önemli miktarda fidye ödendiği" belirtilmişti.

Açıklamada, anlaşmanın bir parçası olarak Mali'de serbest bırakılması sonrasında ülkeye girişinden beri takip edilen Mustafa Dirar adlı örgüt üyesinin ülkenin batısındaki Tilemse vilayetinde tutuklandığı ifade edilmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'a hakaret etmişti...
Gündem

Erdoğan'a hakaret etmişti... "P.ç"e komik ceza: Serbest bırakılan CHP'li başkan kararın ardından meydan okudu

‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlamasıyla yargılanan CHP Gaziantep Gençlik Kolları Başkanı Umut Can Kadaş, 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırı..
AK Partili büyükşehir belediyesi açıkladı: Asgari ücret 3 bin 506 lira olacak
Ekonomi

AK Partili büyükşehir belediyesi açıkladı: Asgari ücret 3 bin 506 lira olacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KAYMEK bünyesinde çalışan işçilerin yeni yılda asgari ücretinin en az 3 bin 506 liray..
Fahrettin Altun: HDP'nin de onun efendilerinin de hedefinde olmak şereftir
Gündem

Fahrettin Altun: HDP'nin de onun efendilerinin de hedefinde olmak şereftir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan kendisi için soru önergesi veren HDP'ye verdiği cevapta, "HDP'nin de onun efendilerini..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay