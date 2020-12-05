Cezayir, Lübnan, Libya ve Yemen, Körfez krizinin çözümüne yönelik gelişmeleri "memnuniyetle" karşıladı

İSTANBUL (AA) - Cezayir, Lübnan, Libya ve Yemen, Körfez bölgesinde ihtilafın çözümüne yönelik son günlerde yaşanan olumlu gelişmeleri "memnuniyetle" karşılandığını açıkladı.

Cezayir resmi radyosunun haberine göre, Cezayir Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, ülkesinin, Kuveyt'in Körfez krizine yönelik çabalarını desteklediğini belirterek, çabaların başarılı olması temennisinde bulundu.

Bukadum, ülkesinin krizlere siyasi çözümler getirmeyi amaçlayan tüm çabaları destekleyen ilkeli tutumunu yineledi.

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Körfez'de uzlaşma için nihai bir anlaşmaya varmayı amaçlayan görüşmelerde kaydedilen ilerlemenin memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Açıklamada, Lübnan'ın, Arap ülkeleri ve halklarının güvenlik, istikrar ve refahını sağlamak amacıyla daha fazla ortak Arap çabası harcanmasını arzuladığı dile getirildi.

Libya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed el-Kablavi de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kuveyt'in Körfez kriziyle ilgili açıklamasını memnuniyetle karşılayarak, ülkesinin, Arap krizlerini ve anlaşmazlıklarını çözmeyi amaçlayan tüm çabaları her zaman desteklediğini teyit belirtti.

Kablavi, ülkesinin, bu çabaların bölgede istenen istikrarı sağlamak için yakında nihai bir anlaşmayla sonuçlanmasını arzuladığını aktardı.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da Kuveyt'in krizle ilgili açıklamasının memnuniyetle karşılandığı kaydedildi.

Açıklamada, Yemen'in, Körfez'de uzlaşı sağlamayı amaçlayan çabaları takdir ettiği dile getirildi.

- Kuveyt, Körfez krizinin çözümü için "verimli görüşmeler" olduğunu duyurmuştu

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah, dün yaptığı yazılı açıklamada, "Son dönemde bütün tarafların, Körfez ve Arap dayanışmasını, istikrarı, ülkeleri arasında kalıcı dayanışma arzularını ve halkları için iyi olanı gerçekleştirecek nihai bir anlaşmaya varma konusunda isteklerini ortaya koydukları verimli görüşmeler gerçekleşti." ifadelerini kullanmıştı.

Sabah, Körfez krizini çözmek için gösterilen bu çabalara vefat eden Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el Cabir es-Sabah'ın öncülük ettiğini, şu anda ise öncülüğün mevcut Emir Şeyh Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile ABD Başkanı Donald Trump tarafından sürdürüldüğünü belirtmişti.

- Katar ve Suudi Arabistan Kuveyt'in açıklamasını olumlu karşılamıştı

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani de hemen ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kuveyt'in Körfez krizinin çözümüne yönelik açıklamasının önemli bir adım olduğunu belirterek, "Önceliklerimiz Körfez ve bölge halkının çıkarları ve güvenliği olmuştur ve öyle kalacağını teyit ediyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan da sosyal medya hesabından, "Kardeş Kuveyt'in Körfez krizine ilişkin görüşleri birbirine yaklaştırma çabalarına büyük bir takdirle bakıyoruz. ABD'ye de bu konudaki çabalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bölgenin iyiliğine ve hayrına sarf edilen bu çabaların başarıyla taçlanmasını umut ediyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Trump'ın Başdanışmanı Jared Kushner'in çarşamba günü, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldiği, görüşmede bölgesel ve uluslararası konuların ele alındığı açıklanmıştı.

- Körfez Krizi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaya başlamıştı.

Bu durum Körfez bölgesinde krize yol açarken Katar, söz konusu ülkelerin suçlamalarını reddetmişti.

Kuveyt ise krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürütmüştü.