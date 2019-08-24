Cezayir Kültür Bakanı Merdaci istifa etti Cezayir Kültür Bakanı Meriem Merdaci, rapçi Abderraouf Derradji’nin konserinde çıkan izdiham faciası sonrası istifa ettiğini duyurdu.

Cezayir Kültür Bakanı Meriem Merdaci, rapçi Abderraouf Derradji’nin konserinde çıkan izdiham faciası sonrası istifa ettiğini duyurdu.

Cezayir Kültür Bakanı Meriem Merdaci başkent Cezayir’de rapçi Abderraouf Derradji’nin konserinde yaşanan ve 5 kişinin ölümü ile sonuçlanana izdiham faciası sonrası istifa ettiğini duyurdu. Merdaci ‘nin istifasını Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih’e sunduğu kaydedildi.

Soolking ismiyle bilinen Abderraouf Derradji’nin 2 gün önce gerçekleşen konserinde yaşanan izdiham sonucu 5 kişi yaşamını yitirmiş onlarca kişi de yaralanmıştı. Olaydan sonra organizasyonun kötü yönetilmesi sebebi ile halk Kültür Bakanı’nın istifa etmesi yönünde tepkiler göstermişti.

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