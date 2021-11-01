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Dünya Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Fransa'nın sömürge döneminde 'en çirkin suçları' işlediğini belirtti
Dünya

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Fransa'nın sömürge döneminde 'en çirkin suçları' işlediğini belirtti

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Fransa'nın sömürge döneminde Cezayir'de "insanlık tarihinin en çirkin suçlarını" işlediğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-01 09:37:00 -
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, Fransa'nın sömürge döneminde 'en çirkin suçları' işlediğini belirtti

Cumhurbaşkanı Tebbun, 1 Kasım 1954'te başlayan Kurtuluş Devrimi adı verilen bağımsızlık mücadelesinin 67. yıl dönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Tebbun, "Adaleti savunmak, sömürge ordusundan daha güçlüdür." ifadeleriyle, Cezayir halkının "özgürlüğüne kararlılıkla bağlı" olduğunu vurguladı.

"Devrim ateşinin inançla yakıldığını" belirten Tebbun, "Fransız sömürgesi, terör estirerek ve silahlı güç kullanarak katliamlar ve işkenceler yoluyla insanlık tarihinin en çirkin suçlarını işlemiştir." ifadelerini kullandı.

Cezayir'de Fransa'nın sömürge dönemi suçları

Fransa'nın Afrika kıtasındaki sömürgeci tarihinin en güncel ve en kanlı örneğini teşkil eden Cezayir, 1954'te bağımsızlık mücadelesine başladı.

Cezayir, 8 yıl süren bağımsızlık mücadelesiyle bu uğurda en ağır bedel ödeyen ülkelerden biri kabul edilirken, yaşanan büyük acılar, Fransa'nın Afrika'dan çekilirken bıraktığı "kara leke" olarak tarihe yazıldı.

Ülkede yıllar süren insanlık dışı savaşta yaklaşık 1,5 milyon Cezayirli hayatını kaybetti, milyonlarca insan yerinden oldu.

 

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Yorumlar

Mehmedi

.İYİ GÜZEL DİYORSUN HAKLISIN BİZDEKİ YÖNETİCİLERDE AYNISINI SÖYLÜYOR AMA HAL TÜRKİYE FRANSIZ İLKE İNKİLAPLARI İLE YÖNETİLİYOR UTANÇ VERİCİ ŞEKİLDE..ARTIK VAZGEÇİN TECAVÜZCÜNÜZÜN AHLAKSIZ MEDENİYETSİZ VAHŞİ İLKE İNKİLAPLARINDAN..
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