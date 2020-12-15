Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "Biden'ın ABD Başkanı seçilmesi dünya için büyük umut"

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Joe Biden'ın ABD'nin yeni başkanı olarak seçilmesinin "dünya için büyük umut" olduğunu dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Tebbun, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "ABD'nin seçilmiş Başkanı Sayın Joe Biden, halk ve Seçiciler Kurulu tarafından seçilmeniz dolayısıyla size en içten tebriklerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Tebbun mesajında ayrıca, "Seçilmenizin dünya ve ABD için büyük umut olduğundan eminim. İyi şanslar." ifadelerine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tanımasına tepki gösteren Cezayir'in Biden'ın başkanlığının onaylanmasını devletin en üst kademesinden bu ifadelerle karşılaması dikkati çekti.



Trump, 10 Aralık'ta Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Cezayir Dışişleri Bakanlığı ise Trump'ın, Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tanımasının hiçbir hukuki geçerliliği olmadığını, çünkü Birleşmiş Milletler (BM) ile BM Güvenlik Konseyinin tüm kararlarıyla çeliştiğini bildirmişti.

ABD'de 538 delegeden oluşan Seçiciler Kurulu, dün Joe Biden'ı ülkenin 46. başkanı olarak resmen onaylamıştı.



