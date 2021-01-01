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Aktüel Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, anayasa taslağını onayladı
Aktüel

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, anayasa taslağını onayladı

Yeniakit Publisher
2021-01-01 00:56:28 -
Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, anayasa taslağını onayladı

CEZAYİR (AA) - Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, 1 Kasım'da halk oylamasından geçen anayasa taslağını onayladı.

Cezayir Devlet Televizyonu'nun haberine göre, Tebbun, anayasa taslağının hemen yürürlüğe girmesini öngören kararnameyi imzaladı.

Anayasa taslağı, kararnamenin imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girmiş sayılıyor.

- Cezayir'deki Anayasa değişikliği

Cezayir'de Cumhurbaşkanı Tebbun'un seçim vaadi ve sonrasında da yeni dönemin anahtarı olarak tanımladığı kritik değişiklikler içeren yeni anayasa taslağı 1 Kasım'da halk oylamasına sunulmuştu.

Tebbun'un oy kullanamadığı referandumda, sandıklardan yüzde 66,7 evet oyu çıkmıştı.

- Taslakta önemli değişiklikler

Yeni Anayasa taslağı, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği için art arda veya ayrı zamanlarda adaylık hakkını iki dönemle sınırlıyor. Yeni Anayasa'ya göre Cezayir'de cumhurbaşkanının hükümeti kurmak için görev verdiği başbakanın, Meclisin üçte ikisinin onayını alması gerekiyor.

Yeni taslak Cezayir ordusuna önceki Anayasa'nın aksine, Birleşmiş Milletler, Afrika Birliği ve Arap Birliği gibi uluslararası kuruluşların barış misyonlarına katılma, yani sınır dışına çıkma imkanı tanıyor.

Cezayir askerinin ülke dışına çıkabilmesi için ise Meclisin üçte ikisinin onayı gerekiyor. Uzmanlar, bu adımda Cezayir'in sınır komşusu Libya'daki çatışma ortamının etkili olduğunu savunuyor.

Uluslararası anlaşmaların incelenmesi, seçim sonuçlarının teyidi ve çıkartılan yasaların Anayasa'ya uygunluğunun tespiti gibi görevleri üstlenecek Anayasa Mahkemesinin kurulması da yeni taslakta yer buldu.




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