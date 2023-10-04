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Gündem Cezavinde hayatını kaybeden Murat Sincar için cenaze töreni! Duasını Cübbeli Ahmet Hoca yaptırdı
Gündem

Cezavinde hayatını kaybeden Murat Sincar için cenaze töreni! Duasını Cübbeli Ahmet Hoca yaptırdı

Yeniakit Publisher
2023-10-04 20:12:00 -
Cezavinde hayatını kaybeden Murat Sincar için cenaze töreni! Duasını Cübbeli Ahmet Hoca yaptırdı

Tutuklu bulunduğu cezaevinden hastaneye sevk edildikten sonra hayatını kaybeden Sincar aşiretinin lideri Murat Sincar son yolculuğuna uğurlandı.

Sincar, Florya Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı.

Sincar aşiretinin önde gelen isimlerinden Murat Sincar, cezaevindeyken rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Sincar, burada tedavisi devam ederken, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Sincar'ın cenazesin Cübbeli Ahmet Hoca da katıldı.

Cübbeli Ahmet Hoca cenaze namazı duasını yaparak hayatını kaybeden Sincar’ın sevenlerinden helallik vermelerini istedi.
Sincar’ın cenazesinin Kazlıçeşme Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

 
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