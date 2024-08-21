  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Harcanan para 44 milyon euro! Sonuç= Koca bir sıfır! Devler Ligi'nde yine yok...

Türkiye'nin Irak hamlesi PKK'yı çıldırttı: Bu bizi satmaktır!

Türkiye'den ardı ardına müthiş hamleler! Tüm dünya şaşkın

Ankara ve İstanbul'a peş peşe uyarı

Wilma Elles'in yeni ismi şaşırttı

Bir Filistinliyi öldürmüşlerdi! Katillerin kaçışı an be an kamerada

Seçimden sonra arkalarına bakmadan tüymüşlerdi! Mehmet Metiner, AK Parti'nin içindeki "Truva Atları"nı tek tek ifşa etti! Resmen şok olacaksınız

PKK’lı kundakçı Ahmet Kumak’ın planı deşifre oldu! İlk hedefi orasıymış!

Özgür’den yeni darbe! CHP’de Kemal'in izleri siliniyor

Fetö’nün parlatıp gündeme taşıdığı Özgür Özel’in Fetö ile tarihsel husumeti varmış! Acaba gerçekten de böyle mi? Açıklıyoruz…
Gündem Cezası yok palavra çok! Suriyeli yalanı yine dolaşıma sokuldu
Gündem

Cezası yok palavra çok! Suriyeli yalanı yine dolaşıma sokuldu

Yeniakit Publisher
2024-08-21 16:35:00 -
Cezası yok palavra çok! Suriyeli yalanı yine dolaşıma sokuldu

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Suriye uyruklu 2,5 milyon kişiye Türk vatandaşlığı verildiği iddialarını yalanladı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından bir televizyon programında 2,5 milyon Suriyeliye vatandaşlık verildiği iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, "Daha önce birçok defa ifade edildiği gibi ülkemizde geçici koruma kapsamında bulunup Türk vatandaşlığını kazanan Suriye uyruklu kişi sayısı 238 bin 768'dir. Bunların 134 bin 624'ü reşit, 104 bin 144'ü ise çocuktur. Yeni kabine dönemimizde ise 101'i reşit, 82'si çocuk olmak üzere toplam 183 Suriye uyruklu kişi Türk vatandaşlığını kazanmıştır. Bahse konu programda iddia edildiği gibi ülkemizde 2,5 milyon Suriye uyruklu kişiye Türk vatandaşlığı verildiği iddiası tamamen gerçek dışıdır ve hiçbir dayanağı yoktur. Bakanlığımızın Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin resmi sayıları ortadayken gerçekle uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayan sayıların gerçekmiş gibi kamuoyuyla paylaşılması iyi niyetle asla bağdaşmayan bir tutum olup, dezenformasyon içerikli bu iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Koskoca bir doğalgaz yalanı! Herkesi göz göre kandırdılar
Koskoca bir doğalgaz yalanı! Herkesi göz göre kandırdılar

Dünya

Koskoca bir doğalgaz yalanı! Herkesi göz göre kandırdılar

Suratları artık kızarmıyor! CHP'li Cemil Tugay'ın yalanı canlı yayında ifşa oldu
Suratları artık kızarmıyor! CHP'li Cemil Tugay'ın yalanı canlı yayında ifşa oldu

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Suratları artık kızarmıyor! CHP'li Cemil Tugay'ın yalanı canlı yayında ifşa oldu

Cezası yoksa daha çok palavra atarlar! 'En fazla 20 zam' yalanı da ellerinde patladı
Cezası yoksa daha çok palavra atarlar! 'En fazla 20 zam' yalanı da ellerinde patladı

Ekonomi

Cezası yoksa daha çok palavra atarlar! 'En fazla 20 zam' yalanı da ellerinde patladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23