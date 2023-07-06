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Gündem Cezası belli oldu! İstiklal Marşı'na büyük saygısızlık
Gündem

Cezası belli oldu! İstiklal Marşı'na büyük saygısızlık

Yeniakit Publisher
2023-07-06 16:44:00 -
Cezası belli oldu! İstiklal Marşı'na büyük saygısızlık

Moldova'nın başkenti Kişinev'de düzenlenen U15 Avrupa Halter Şampiyonası'na Türkiye'nin Milli Marşı'na saygısızlık eden Ermeni hakem Nazik Avdalyan cezalandırıldı.

Azerbaycan'da yayınlanan Oxu haber sitesinin aktardığı habere göre Kişinev'de düzenlenen şampiyonada madalya töreni sırasında Türkiye'nin İstiklal Marşı okunurken salondaki herkes saygı göstergesi olarak ayağa kalktı.

Ancak Ermeni hakem Nazik Avdalyan ise marşı dikkate almayarak telefonuyla oyalandı. Avdalyan'ın bu saygısızlığı şampiyona yetkilileri tarafından cezalandırıldı.

Ermeni hakem, as hakemlikten alınarak görevi yedek hakemliğe düşürüldü.

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