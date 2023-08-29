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Gündem Cezalar caydırmıyor magandalar azıyor! İstanbul-İzmir Otoyolunda skandal görüntü
Gündem

Cezalar caydırmıyor magandalar azıyor! İstanbul-İzmir Otoyolunda skandal görüntü

Yeniakit Publisher
2023-08-29 12:08:00 - 2023-08-29 12:15:47
Cezalar caydırmıyor magandalar azıyor! İstanbul-İzmir Otoyolunda skandal görüntü

İstanbul-İzmir Otoyolunun Balıkesir noktasında bir sürücünün ters şeritte süratle ilerlemesi faciaya davetiye çıkarttı. Verilen cezaların caydırıcı olmadığının altını çizen vatandaşlar; masum insanların hayatını tehdit eden magandalara ağır cezalar verilmesi gerektiğini ifade etti.

İstanbul-İzmir Otoyolunda Balıkesir'e doğru seyreden araç sürücüleri adeta gözlerine inanamadı.

İstanbul'a doğru akan trafiğin içinde ters yönde hızla ilerleyen bir araç saniye saniye kaydedildi.

Yüreklerin ağza geldiği o anlarda vatandaşlar ilerleyen otomobili cep telefonları ile görüntuledi.

Polis yakalıyor mahkeme salıyor

Son dönemlerde toplum için büyük tehdit haline gelen kendini bilmez magandalara tepki gösteren vatandaşlar yetkilere yaptıkları çağrılarda "polis yakalıyor, mahkeme salmasın" ifadelerini kullandı.

Toplum için büyük tehdit!

Son dönemlerde "maganda" olarak nitelendirilen kendini bilmez şehir eşkıyaları, başta kendi çevreleri olmak üzere toplumu ciddi anlamda tehdit ediyor. Sayfalarca suç kaydı bulunan magandalar, toplumun her alanında insanların karşısına çıkıyor. Adeta kış uykusunda olan adalet sisteminin şehir eşkıyalarına karşı etkisiz kalması vatandaşların tepkisine neden oluyor. Vatandaşlar, sokaklarda terör estiren magandalar için daha fazla insan ölmeden, öldürülmeden idama varan caydırıcı cezaların getirilmesini istiyor.
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