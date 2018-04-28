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Cezaevlerinde Haksöz yasak

Silivri 9 Nolu Cezaevi ve Bolu F Tipi Cezaevi yönetimlerinin, Haksöz Dergisi’nin tutuklulara ulaşmasını engellemesine tepki gösteren Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, “Ne yazık ki, 28 Şubat’ta dahi karşılaşmadığımız bir uygulamayla şimdilerde muhatap olduğumuzun altını çizmek isteriz. Adalet Bakanlığına soruyoruz: Haksöz dergisinin bazı cezaevlerine alınmaması uygulamasından haberdar mısınız” dedi

28 Nisan 2018 Cumartesi 12:06
Cezaevlerinde Haksöz yasak

 YENİ AKİT / ANKARA  Haksöz Dergisi’nin Silivri 9 Nolu Cezaevi ve Bolu F Tipi başta olmak üzere bazı cezaevlerine alınmamasına tepki gösteren Özgür-Der Genel Başkanı Rıdvan Kaya, “Kamuoyuna cezaevlerinde insan hakları ihlallerinin arttığına dair her gün çeşitli şikâyetler yansımakta. 15 Temmuz sonrası dönemde aşırı büyüyen kapasite sorununa ilaveten görevlilerin sert ve ölçüsüz yaklaşımlarının da pek çok cezaevinde tutuklu ve hükümlülerin hak gasplarına maruz kalmasına yol açtığı görülmekte. Bizlerse bir yandan bu sorunların çözülmesini, yaşanan sıkıntıların, mağduriyetlerin, haksızlıkların giderilmesine beklerken, her gün yeni işgüzarlıklara, kural tanımayan yöneticilerin keyfi tutumlarının ortaya çıkardığı ilave yanlışlara şahitlik etmek durumunda kalıyoruz. Bu çerçevede bir müddettir bazı cezaevlerine Haksöz dergisinin alınmadığını, bir kısmı tutuklu, bir kısmı hükümlü okuyucularımıza gönderdiğimiz dergilerin gerekçesiz olarak cezaevine sokulmadığını öğrenmiş bulunuyoruz” diye konuştu.

“2 AYDIR HAKSÖZ DERGİSİ CEZAEVİNE ALINMIYOR”

Derginin 2 aydır cezaevlerine alınmadığını vurgulayan Kaya, “Haksöz dergisi 27 yıldır yayın hayatını sürdüren, İslami kimliğe sahip aylık bir yayın organıdır. Bu uzun zaman içinde Türkiye çok çeşitli süreçlerden, sarsıntılardan, olağanüstü dönemlerden geçmiş, Haksöz de bu sürece kendi ilkeleri doğrultusunda şahitlik etmeye çalışmıştır. 28 Şubat gibi hukuksuzluğun zirve yaptığı darbe süreçlerinde çeşitli baskılarla karşılaşmış olmasına rağmen Haksöz dergisine bugüne dek cezaevlerinde ambargo uygulamasına hiç gidilmemiş, okuyucusuna ulaşması engellenmemiştir. Ne yazık ki, 28 Şubat’ta dahi karşılaşmadığımız bir uygulamayla şimdilerde muhatap olduğumuzun altını çizmek isteriz. Haksöz Dergisi’ne yönelik aylardır Bolu F Tipi Cezaevi İdaresi’nce uygulanan yasağın kaldırılmasını, bu gayrı hukuki, gayrı ahlaki dayatmayı sürdüren cezaevi sorumlularının uyarılmasını beklerken, Silivri 9 Nolu Cezaevi’nde de aynı uygulamaya gidildiğini, son 2 aydır Haksöz’ün tutuklulara verilmediğini öğrenmiş bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 12:06
  1. Bolu
  2. Haksöz Dergisi

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