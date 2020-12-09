Cezaevinden izinli çıktı! Uyuşturucuyla yakalandı
Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumundan koronavirüs salgını nedeniyle izinli çıkan kişi uyuşturucuyla yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, cezaevinden izinli ayrılan S.D'nin Aydın'dan Muğla'ya uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Şüphelinin bindiği otobüsü durduran ekipler, kokuya duyarlı dedektör köpek "Kaptan" yardımıyla yapılan aramada, şüphelinin üstünde 266 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan S.D, jandarma karakoluna götürüldü.