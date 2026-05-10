Cezaevinden izinli çıktı, kardeşi tarafından öldürüldü!

Cezaevinden izinli çıktı, kardeşi tarafından öldürüldü!

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde meydana gelen aile faciası dehşete düşürdü. Cezaevinden izinli çıkan ağabey Beytullah Çevik ile öz kardeşi Niyazi Çevik arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Çayırhan Mahallesi Çayırhan Gölü kenarında meydana geldi. Niyazi Çevik, cezaevinden izinli çıkan ağabeyi Beytullah Çevik ile göl kenarında bir araya geldi. 2 kardeş arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Niyazi Çevik, yanında bulunan bıçakla ağabeyi Beytullah Çevik'i yaraladı.

Beytullah Çevik, kendi aracı ile Beypazarı Devlet Hastanesi'ne gitti.

 

 

Burada tedaviye altına alınan Çevik, hayatını kaybetti.

Kardeşi Niyazi Çelik, Beypazarı ilçesinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Niyazi Çevik'in polisteki işlemleri sürerken, Beytullah Çevik'in cenazesi ise yarın Beypazarı ilçesinde toprağa verilecek.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

 

