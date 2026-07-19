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Yerel Cezaevinden çıktı arkadaşını öldürüp geri girdi
Yerel

Cezaevinden çıktı arkadaşını öldürüp geri girdi

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Cezaevinden çıktı arkadaşını öldürüp geri girdi

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, denetimli serbestlik kapsamında yaklaşık 10 gün önce cezaevinden tahliye edilen bir kişi, evine davet ettiği arkadaşını çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Ödemiş ilçesi Bengisu Mahallesi’ndeki bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yaklaşık 10 gün önce cezaevinden denetimli serbestlik şartıyla tahliye olan İ.B., arkadaşı Oğuzhan Gencer'i (31) evine davet etti. İki arkadaş arasında evde bulundukları sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda cezaevinden yeni çıkan İ.B., arkadaşı Oğuzhan Gencer’i bıçakla yaraladı. Evden yükselen sesler üzerine çevredekiler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Gencer'i ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada acil tedaviye alınan 31 yaşındaki Oğuzhan Gencer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından cinayet zanlısı İ.B., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yaklaşık 10 gün önce denetimli serbestlikle dışarı çıktığı belirlenen şüphelinin emniyetteki sorgusu ve işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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