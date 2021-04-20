Cezaevindeki birine fitre verilir mi? Mahkumlar fitre verir mi?

Fitre ve zekat hesaplamaları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet, fıtır sadakası olarak da bilinen fitre miktarını açıladı. Buna göre 2021 yılında 28 TL olarak fitre verilecek. Ramazan ayının ortalarına doğru yaklaşıldığı günlerde fitre ve zekat tutarlarını ödemek isteyen kişiler fitre ve zekatın kimlere verilip kimlere verilmeyeceğini sorguluyor. Cezaevindeki bir kişiye fitre vermekte herhangi bir sakınca yoktur. Ancak bu kişinin fitre alması caiz olan sekiz gruptan birine dâhil olması şarttır.

Fitre sekiz grup kimseye verilebilir. Sadaka-i fıtrın rüknü, onu ehline vermektir. Zekat kimlere verilirse sadaka-i fıtırda onlara verilir.

Zekat şu ayet-i celilede belirtilen kimselere verilir:

a) Fakirlere,

b) Hiç bir şeyi olmayan yoksullara,

c) Sadakaları toplamaya memur olanlara,

d) İslam dinine ısındırılmak istenenlere,

e) Kölelere,

f) Borçlulara.

g) Allah yolunda savaşanlara,

h) Yolda kalmış yolculara. (Tevbe, 60)

Hocam, kocası cezaevinde olan bir kadına zekat verilebilir mi?

Bir insanın eşinin cezaevinde olması fakir olmasını gerektirmez. Zekat ise fakire verilir. Eşi cezaevinde ve kendisi de fakir ise o kişiye zekatta fitre de verilir.