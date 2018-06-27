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Cezaevinde de rahat durmuyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik darbe girişiminin baş aktörü olan eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in cezaevinde FETÖ'nün mahrem imamlarıyla haberleştiği tespit edildi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 11:00
Cezaevinde de rahat durmuyor!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ'nün mahrem imamlarıyla haberleştikleri tespit edildi. Bu kapsamda operasyon için düğmeye basan Başsavcılık, 78'i soruşturma nedeniyle daha önce hakkında idari işlem yapılan, 21'i ise 15 Temmuz darbe girişimi sonrası adli işlem yapılan 99 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. 1'i tuğgeneral, 2'si binbaşı, 31'i yüzbaşı, 65'i üsteğmen ve 30'u pilot rütbesinde şüphelilerin gözaltı işlemleri Ankara merkezli 21 ilde devam ediyor.

SUİKAST TİMİNİN BAŞINDAKİ İSİMDİ

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin arasında 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi için Marmaris'e giden ve darbecileri yöneten eski Tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş'in de bulunduğu öğrenildi. Genelkurmay çatı davası sanığı ve sözde "Yurtta Sulh Konseyi" üyesi olan Sönmezateş, dava kapsamında yaptığı savunmada "Darbeciyim ama FETÖ'cü değilim" demişti. Cezaevinde bulunan Sönmezateş'in de FETÖ'nün mahrem imamlarıyla haberleştiği tespit edildi.  

 

 

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 11:00
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  5. fetö
  6. operasyonu
  7. 99
  8. gözaltı

YORUM YAZ

  • Milletin iradesiMilletin iradesi16 sa önce
    Haşhaşi olmanın özelliklerinden bir tanesi pişkin yalan söylemek.
  • davincidavinci16 sa önce
    300 fetöcü tuuklanıyor 280 ni anında itirafçı oluyor hemen göreve iade oluyorlar.geriye kalanında yarısı suçsuzdur diyelim.kalan 10 kişi neden itirafçı olmuyor enayi mi bunlar diyorduk değil mi.amaçları BEN FETÖCÜ DEĞİLİM DARBECİYİM diyerek yargıyı kamuoyunu darbeyi fetöcülerin yapmadığına ikna etmek.Bakanlığımız uyuyormu.hangi normal asker hulusi akarın emri iradesi olmadan kendi kendine darbe yapar.bu kadar basit bir oyunu dahi çözemediyse bakanlık istifa etsin.o itirafçılara maaş vermeyi kessin.fetöyle ilişiği olmayan vatandaşa silah doğrultmamış askerlerin hemen tahliyesi için ne gerekiyorsa yapsın.fetöden çok fetöyle ilgisi alakası olmayan erler erbaşlar içeride yatıyorlar.darbeyi fetöcülerin yaptığı kesinleşti ispat oldu.fetöcü olmayanlar neden bırakılmıyor.bu üçbeş amerikan köpeği itirafçı olmadılar diye mi
  • haydahayda16 sa önce
    ne o.çocuğu olduğun belli değil yani öylemi fetöcü...
  • haydahayda16 sa önce
    beni ücretsiz idam memuru yapsınlarr eğer bir gram içim sızlarsa adam değilim reis izin ver şunları ben asayım..yada kılıçtan geçireyim veye elektrikli sandalyede 380 i vereyim olmadı hepsini stadyumda sallandırayım...
  • habil sünbülhabil sünbül11 sa önce
    arkadaşın birisi yazmış ha sahi bunların tek tip kıyafeti ne oldu belli değil bir an önce giyseler iyi olur.
  • Yunus16Yunus1617 sa önce
    BURADAN MİLLETİMİZE SESLENMEK İSTİYORUM, BÖYLE (UÇAK, HELİKOPTER, TANK) KANLI BİR DARBE GİRİŞİMİ ABD YE YAPILSAYDI YAPANLAR ELEKTRİKLİ SANDALYE İLE, ÇİN DE OLSAYDI KURŞUNA DİZİLİRDİ, RUSYA DA OLSAYDI YARGILANMADAN KGB İNFAZ EDERDİ, İRAN DA OLSAYDI VİNÇLERE ASILIRDI, SUUDİ ARABİSTAN DA OLSAYDI KILIÇ İLE KAFALARI VURULURDU. DAHA SAYAYIM MI???? DÜNYA NIN EN DEMOKRAT ÜLKESİNDE YAŞIYORUZ. EY CHP LİLER, EY TEMAL, EY MARAL. NEREDE DİKTATÖR??? DİKTATÖR OLSA 15 TEMMUZ DAN SORA İLK 15 GÜN İÇERİSİNDE ASKERİ MAHKEMELERLE HEPSİ İNFAZ EDİLİRDİ....
  • davincidavinci16 sa önce
    darbeciymiş ama fetöcü değilmiş:))) tabi düşerken kendinizle birlikte masum olanlarıda uçurumdan aşağı çekme taktiği.kumpaslarla sahte delillerle kendilerinden olmayan onca askeri darbeden önce cezaevine kapatmıştı bunlar.şimdi kendileriyle birlikte aynı yere götürmeye çalışıyorlar.başardılarda şundan eminim cezaevinde şuanda fetöcüden çok fetöcü olmayan suçsuz askerler var ne basın ne halk devlet kimsenin kılı kıpırdamıyor.o zaman doğudan şehit geldiğindede cenazelerine gitmeyin bu askerlerin.terör saldırısı yalanıyla bu şerefsizlerin kışlasından çıkardığı askerleri hala devletimiz fetönün yargısıyla tutuklayıp içeride tutuyor.darbe emrine idam cezasını göze alıp uymayanları fetöcü hakimler intikam alırcasına tutukladılar.bakanlığımız hala uyuyor.aylar sonra o hakimler fetöden tutuklandılar.ancak onların tutukladığı suçsuz askerler içeride kaldı.bu kadar aleni oynanan oyunlara sesini çıkarmayan gazetecilere televizyoncularda ayrı alem.yaptıkları darbeyi fetönün yaptığını gizlemek için BEN FETÖCÜ DEĞİLİM DARBECİYİM diyor.hemen hepsi itirafçı oluyor.olmayanlarının amacıda bu işte.bu amaç olmasaydı hepsi itirafçı olup görevlerine iade olacaklardı.itirafçı olmayanlarının amacı mahkemeleri yanıltmak darbeyi fetöcülerin yapmadığı noktasına getirmek.başarılıda oldular.çoğu mahkeme fetöyle hiçbir ilişiği olmayan askerlere fetöcü değilsin o zaman darbecisin diyerek cezaverdiler.onca suçsuz insanın ahı bakanlığın boynunda.gayet iyibiliyorlar ancak bişey yaptıklarını gören yok.o zaman askerlik görevinide zorla bu milletin çocuğuna çoluğunayaptırmaya hakları yok.mahkemelere güvenecekmiş millet.o mahkemeler fetönün emrinde zaten.onca fetöcü itirafçı oldu ancak fetöcüden çok asker er erbaş 4000 sayısı içeride darbeden tutuklu.bu darbeyi erler erbaşlar mı yapmışlar milleti kandırmayın
  • nevşeernevşeer17 sa önce
    nöriyonuz la hani bunların tulumu
  • gökhangökhan18 sa önce
    bu hain serbest mi bırakıldıki , gözaltı kararı verilmiş.bu ve bunun gibiler bunca yaşanan olaydan sonra dışarda gezebiliyorsa o zaman müstahak başımıza gelenler.. inşallah yanlış anlamışızdır
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