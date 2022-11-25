Cezaevinde az kalmış herhalde! Cihan Kolivar'ın maskesi indirildi

Serbest bırakılan Ekmek Üreticileri Sendikası Genel Başkanı Cihan Kolivar tepki çeken açıklamalarını sürdürüyor.

Akit Tv'de ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında konuşan Ali İhsan Karahasanoğlu, Cihan Kolivar'ın devam eden açıklamaları nedeniyle salıverilmesinin doğru bir karar olmadığını belirtti.

Karahasanoğlu yaptığı açıklamada, "Bırakılacak dedik, bırakıldı. Cihan Kolivar bırakıldıktan sonra 'Nerede kalmıştık?' diye soruyor. Bana kalırsa Şebnem Korur Fincancı'yı bırakıp onu almak lazımdı. Az kalmış herhalde cezaevinde. Durmuyor, devam ediyor. Cezaevindeyken de vıdı vıdı ediyordu. Ben ekmekçilerin hakkını koruduğunu söylemişti. CHP'li milletvekili Mayıs ayında elektriğe yüzde 100 zam geleceğini söylemişti. O tarihten bugüne yüzde 15 ve yüzde 10 zam geldi. Aynı şekilde fikri takibimizi yapalım. İddialı iddialı konuşuyordu. Şimdi ortadan kayboldu. Cihan Kolivar, 'Kasım ayında ekmek 7.50 lira olacak' dedi. Oldu mu ekmek peki 7,50 lira? Ne yapıyor bu adam? Zam yapmak için piyasayı ölçüyor. Şimdi zor durumda olan fırının dükkanını kapattığını görürsem Cihan Kolivar haklı diyecektim. Ama var mı böyle şey? Şu an yok. Cihan Kolivar yalan söylüyor" dedi.