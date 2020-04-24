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Aktüel

Cezaevi firarisi Kuşadası polisinin dikkati sayesinde yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde cezaevi firarisi Kuşadası polisinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi.

2020-04-24 11:23:13 -
Cezaevi firarisi Kuşadası polisinin dikkati sayesinde yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde cezaevi firarisi Kuşadası polisinin dikkati sayesinde yakayı ele verdi.


Olay, saat 05.00 sıralarında Kuştur polis noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir aranan cezaevi firarisi motosikleti ile İzmir’in Selçuk ilçesine gitmek için yola çıktı. Kuştur polis noktasında görevli kolluk kuvvetleri, motosikletten şüphelendi ve dur ihtarı yaptı. Şüphelinin yapılan GBT sorgusunda uyuşturucu ticareti ve hırsızlık suçlarından arandığı ayrıca cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan M.B., ayrıca ehliyetsiz motosiklet kullandığı için ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı için ayrı ayrı ceza yazıldı.

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