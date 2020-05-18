Cezaevi firarisi kovalamca sonucu yakalandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, cezaevi firarisi asayiş ekipleriyle yaşadığı kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı.

Olay, dün akşam saat 02.00 sıralarında Güvercinada Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği Ekipleri uzun süredir fiziki takipte oldukları şüpheliyi Güvrcinada Caddesi’nde durdurmak istedi. Kısa bir kovalamacanın ardından her sokağı kapatan Asayiş Ekipleri cezaevi firarisini kıskıvrak yakaladı. Yapılan GBT sorgulamasında S.M.’nin 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ayrıca Kuşadası İlamat ve İnfaz Bürosunca Basit Yaralama ve 3 ayrı dosyada bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçlarından arandığı tespit edildi. Ayrıca cezaevi firarisi olan S.M., asayiş ekiplerince gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.