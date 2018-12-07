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Cezaevi firarisi hırsız kıskıvrak yakalandı

Aydın'da 2 iş yeri ve 8 evden yapılan hırsızlık olaylarını gerçekleştiren cezaevi firarisi, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

07 Aralık 2018 Cuma 18:08
Cezaevi firarisi hırsız kıskıvrak yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde 10 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştiren cezaevi firarisi O.T.(28) saklandığı evde yakalandı. O.T., tutuklandı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2 iş yeri ve 8 evden yapılan hırsızlık olaylarını cezaevi firarisi O.T.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. O.T.'nin bir evde saklandığı tespit edildi. Belirlenen adrese gece yarısı baskın düzenlendi. Operasyonda O.T., kıskıvrak yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliCezaevi firarisi hırsız kıskıvrak yakalandıyeye sevk edilen O.T. tutuklanarak, Söke Cezaevi'ne gönderildi.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 18:08
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