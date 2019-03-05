Ceza profesörü, Atatürk dönemini "kızların tecavüzcüleriyle evlendirildiği dönem" olarak tanımladı

2004 yılında hazırlanan yeni Türk Ceza Kanunu (TCK) ile Ceza Muhakemesi Kanunu’nun mimarlarından biri olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı BaşkanıProf. Dr. Adem Sözüer, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Sözüer, Atatürk döneminde kabul edilen ve 79 yıl kullanılan ceza kanunundaki bir maddeyi 'Tecavüzcüyle evlendirme' maddesi olarak tanımladı.

Atatürk dönemini 'tecavüzcülerle evlendirilen dönem' olarak tanımladı

Prof. Sözüer, tecavüzcülerin tecavüz ettikleri mağdurlarla evlenmesi ve boşanmaması şartı ile cezaevine girmelerinin ertelenmesini sağlayan, 1926 yılında Mustafa Kemal Atatürk döneminde hazırlanan ve 2005 yılına kadar yürürlükte olan Türk Ceza Kanunu'ndaki bir maddeyi 'Tecavüzcüyle evlendirme' maddesi olarak tanımladı. 79 yıl kullanılan ceza kanununa ses çıkarmayan Prof. Sözüer, AK Parti tarafından erken yaşta evlendiği için ceza alan mağdurları kurtarmak adına yapılacak yeni düzenlemeye karşı çıktı. Sözüer sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Dikkat: Tecavüzcüyle Evlendirme Geri Getirilmek İsteniyor! Mağduru tecavüzcüsüyle evlendirip, tecavüzcüyü cezadan kurtarma insanlık dışı bir uygulamaydı. Mağdurları intihar veya ömür boyu tecavüzcüsüyle yaşamaya mahkum ediliyordu, 2005'te kaldırıldı." ifadelerini kullandı.



Yeni düzenleme bir defalığına erken yaşta evlilik mağdurlarını kapsıyor

Prof. Adem Sözüer'in ''Tecavüzcüyle evlendirme geri getirilmek isteniyor'' diyerek tepki gösterdiği düzenleme, 18 yaşını doldurmayan kızlarla evlenen daha sonra çocukları olduğu zaman doktorlar tarafından savcılığa bildirilen sonrasında ise hapse girerek bir ailenin yok olmasına neden olan erken yaşta evlilik mağdurlarını kapsıyor.