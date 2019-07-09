Ceza indirimi af yasası ne zaman çıkacak tarih son dakika belli oldu

24 Haziran 2018 seçimleri öncesi MHP tarafından sözü verilen ve seçimler sonrası ceza indirimi af yasasına ilişkin teklif hazırlanıp Meclis'e sunulmuştu. AK Parti de MHP'nin bu teklifi göz önünde bulundurularak kendilerinin yeni bir mahkum affına ilişkin ceza indirimi af yasasına ilişkin çalışmanın yapılacağı açıklanmasından sonra Adalet Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar ortaklaşa çalışmaya başlamıştı. Binlerce mahkum ve mahkum yakını ise af yasası ceza indiriminin ne zaman yasalaşacağını ve denetimli serbestik yasasının ne zaman Meclis'ten geçeceğini merak ediyordu. Ceza indirimi af yasasına ilişkin Numan Kurtulmuş'dan açıklama geldi. Kurtulmuş, Ceza indirimi af yasasının ne zaman çıkacağına ilişkin tarihi açıkladı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş katıldığı bir televizyon programında genel af, ceza indirimi ve infaz düzenlemesi hakkında yeni açıklamada bulundu. Numan Kurtulmuş genel af hakkında yaptığı açıklamasında şunları dile getirdi: "Bu da tabi çok büyük beklentilerin olduğu bir reform paketi. Çok çalışıldı, aylardır üzerinde çalışılıyor. Nerelerde ihtiyaç olduğu, toplumsal talep olduğu, bunlarda biliniyor. Yargı sisteminin daha iyi daha tarafsız daha güçlü işleyişi için hangi adımların atılması lazım, bunlar da biliniyor. Adalet Bakanlığı çalıştı. Parti içerisindeki ilgili arkadaşlarımız da buna destek verdi. Tabi çok yoğun bir gündem var. Bu hafta salı günündeyiz, perşembeye kadar Meclis çalışacak. Haftaya 15 Temmuz ile özel gündemle toplanacak, arkasından da 3 gün çalışma takvimi var. Önünde de dediğim gibi iki tane önemli yasa teklifi var. Yetişirse ama çok zor görünüyor, bu adalet reformunun yetişmesi çok zor görünüyor. Hazırlıklar tamam, bir de her şeyi belki alelacele yapmanın da çok doğru olmadığının düşünüyorum özellikle böyle önemli bir konuda. Çok kuvvetle muhtemel ki bu döneme yetişmeyebilir. Bir dahaki dönem, açılır açılmaz ele alınacak ilk konulardan birisi olur."

Ceza indirimi af yasasından kimler yararlanamayacak?

Yeni af yasası kapsamında infaz sürelerinin düşürülmesi beklenirken, cezaevinde kalma süresi de kısalacak. Kadın ve çocuklara karşı işlenen suçlarda ise ceza arttırımı olacak. Yapılan hazırlıkta FETÖ başta olmak üzere, terör suçlarına ilişkin ise herhangi bir indirim öngörülmüyor.