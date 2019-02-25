Çeyrek final rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.25 Şubat 2019 Pazartesi 13:15
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada yarı finalistlerin belli olacağı müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Ümraniyespor-Trabzonspor: Alper Ulusoy
27 Şubat Çarşamba:
14.00 Hatayspor-Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor: Serkan Çınar
28 Şubat Perşembe:
20.00 Kasımpaşa-Akhisarspor: Arda Kardeşler
YORUM YAZ