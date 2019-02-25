Çeyrek final rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, kupada yarı finalistlerin belli olacağı müsabakalarda düdük çalacak hakemler şunlar: Yarın: 20.00 Ümraniyespor-Trabzonspor: Alper Ulusoy 27 Şubat Çarşamba: 14.00 Hatayspor-Galatasaray: Yaşar Kemal Uğurlu 20.00 Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor: Serkan Çınar 28 Şubat Perşembe: 20.00 Kasımpaşa-Akhisarspor: Arda Kardeşler

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