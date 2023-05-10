Çeyrek altını 100 liradan satmaya başladılar! Vatandaş akın etti

Düğün sezonu başladı, altın fiyatları rekor yeniledi. Çeyrek altın 100 TL, En Pahalı Bilezik 1000 TL olunca herkes buraya akın etti! Altın fiyatlarının yükselmesi, gerçek altınla bire bir aynı görüntüye sahip imitasyon takılara rağbeti artırırken bu takılar da fiyatlarını katladı.

İmitasyon takılara rağbeti artırırken bu takılar da fiyatlarını katladı. Geçen yıla göre fiyatları iki kat artan imitasyon takılarda bileziğin fiyatı 50 liradan, 100 liraya çıktı Çeyrek altın 100 lira oldu. Geçen yıl 500 liradan satılan en pahalı bileziğin fiyatı bu sene 1000 lira oldu. Geçen yıl farklı modellerde 250 ila 550 liradan satılan set takılar, 400 ila 3 bin liradan alıcı buluyor. Antalya'da 20 yıllık esnaf Sevim Karaca'dan flaş değerlendirmeler geldi.

İmitasyon takılar arasında tam, çeyrek ve cumhuriyet altını en çok ilgi gören ürünler arasında yer alırken, çeyrek altının imitasyonu 100 liradan alıcı buluyor. Antalya'da 20 yıllık esnaf Sevim Karaca, yüzükten kolyeye, küpeden bileziğe, gelin tacından hasır bilekliklere kadar bir kuyumcuda bulunabilecek her çeşitten ürün grubunun bire bir kopyasını satıyor.

İmitasyona başladılar

Müşterilerinin çoğunlukla fazla sayıda bilezik satın almayı tercih ettiğini anlatan Sevim Karaca, "Düğün sezonu başladı. İmitasyon takıya talep çok. Kolye, bilezik, bileklik, set takımlarına yönelik müşterilerden çok istek var. Düğünlerde mahcup olmamak için takmak isteyen, gündelik hayatında takıyı sevenlerin çok ilgisi var. Geçen seneye göre fiyatlar 2 kat arttı. Müşterinin beğenisine göre 100 liradan 1000 liraya bilezik var. Takı seti fiyatları 3 bin liraya kadar yükseldi. Birkaç senedir imitasyon takıya talep sürekli artıyor" dedi.

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