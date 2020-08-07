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Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları ne kadar yükseldi?

Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları ne kadar yükseldi? Gram altın dün 443 liradan işlem gördüğünde tarihi bir rekor yazdığını kaydetmiştik. Fakat kendi rekorunu kıran gram altın bugün 483 liradan işlem görüyor. Peki ama çeyrek, reşat, cumhuriyet ve 22 ayar altın ne kadar? İşte merak edilen detaylar...

Yeniakit Publisher
2020-08-07 12:26:00 -
Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları ne kadar yükseldi?

Borsanın düşüşü, Çin ve Amerika arasındaki soğuk savaş direkt olarak altın fiyatlarına yansıdı. Bugün gram altın 483 liradan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

  • 483,23
  • 483,42

22 AYAR BİLEZİK

  • 459,00
  • 470,00

ALTIN ONS

  • 2.060,69
  • 2.061,28

YARIM ALTIN

  • 1.601,80
  • 1.686,90

CUMHURİYET ALTINI

  • 3.205,60
  • 3.365,50

ÇEYREK ALTIN

  • 803,40
  • 848,60

REŞAT ALTIN

  • 3.238,07
  • 3.398,45

22 AYAR ALTIN GRAMI

  • 447,69
  • 465,01

18 AYAR ALTIN GRAMI

  • 198,84
  • 230,80

14 AYAR ALTIN GRAMI

  • 276,93
  • 321,44
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