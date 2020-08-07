Çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu? Altın fiyatları ne kadar yükseldi? Gram altın dün 443 liradan işlem gördüğünde tarihi bir rekor yazdığını kaydetmiştik. Fakat kendi rekorunu kıran gram altın bugün 483 liradan işlem görüyor. Peki ama çeyrek, reşat, cumhuriyet ve 22 ayar altın ne kadar? İşte merak edilen detaylar...