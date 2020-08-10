Çeyrek altın ne kadar oldu? 10 Ağustos güncel altın alış ve satış fiyatları listesi
Çeyrek altın ne kadar oldu? 10 Ağustos güncel altın alış ve satış fiyatları listesi haberin detay kısmında yer alıyor. Herkesin yakından takip ettiği altın fiyatları düşüşe geçmeye başladı fakat büyük bir düşüş yaşanmayacak. Kapalıçarşı altın alış ve satış fiyatlarındaki son durum cep yakıyor. Bugün altın kaç para? 10 Ağustos'ta gram, çeyrek, reşat, külçe, 24 ayar, 22 ayar, cumhuriyet ve yarım altın ne kadar oldu? Son dakika altın haberleri, canlı altın döviz fiyatları...
Altın fiyatlarının bir kere daha yükselişe geçeceği düşünülüyor. Fakat büyük bir düşüş yaşanmayacağı da söylentiler arasında yer alıyor. Peki ama altın fiyatları ne kadar? İşte güncel altın fiyatları listesi...
GRAM ALTIN
- 476,90
- 476,93
22 AYAR BİLEZİK
- 445,00
- 450,00
CUMHURİYET ALTINI
- 3.132,70
- 3.309,60
YARIM ALTIN
- 1.566,20
- 1.674,40
ÇEYREK ALTIN
- 785,70
- 834,90
REŞAT ALTIN
- 3.165,57
- 3.342,95
22 AYAR ALTIN GRAMI
- 437,57
- 454,50
18 AYAR ALTIN GRAMI
- 198,84
- 230,80
14 AYAR ALTIN GRAMI
- 270,76
- 314,28
Bir önceki günün altın fiyatları için aşağıdaki habere tıklayınız...