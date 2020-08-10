Çeyrek altın ne kadar oldu? 10 Ağustos güncel altın alış ve satış fiyatları listesi haberin detay kısmında yer alıyor. Herkesin yakından takip ettiği altın fiyatları düşüşe geçmeye başladı fakat büyük bir düşüş yaşanmayacak. Kapalıçarşı altın alış ve satış fiyatlarındaki son durum cep yakıyor. Bugün altın kaç para? 10 Ağustos'ta gram, çeyrek, reşat, külçe, 24 ayar, 22 ayar, cumhuriyet ve yarım altın ne kadar oldu? Son dakika altın haberleri, canlı altın döviz fiyatları...